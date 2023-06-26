Больше 2,3 тысячи гектаров лесов горит в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зафиксировано четыре лесных пожара. Данные предоставлены по состоянию на восемь часов утра 26 июня. Горят 2,3 тысячи гектаров. Пока удалось локализовать лишь один - на площади 0,7 гектара.

- За истекшие сутки обнаружено три пожара на площади 14,5 гектара. Ликвидировано два возгорания на 311 гектарах, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

По данным карты лесных пожаров, одно из действующих возгораний находится в Охотском районе и составляет 40 гектаров. Предварительная причина - грозы. Еще один огромный пожар на 2300 гектаров находится в Аяно-Майском районе. Специалисты предполагают, что он также возник из-за гроз. В Николаевском районе горит 2,5 гектара леса, причина - человек. В Ванинском районе удалось локализовать пожар на 0,7 гектара. Причиной также стали люди.

На тушении задействовано 79 человек на четырех единицах техники, из которых один - трактор. Также с огнем борются три воздушных судна: один С-182 и два Ми-8.

С начала пожароопасного сезона произошло 313 пожаров на площади 176,8 тысячи гектаров.

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