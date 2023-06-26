«Я переживала, что буду здесь одинока»: русалка из Владивостока «приплыла» в Хабаровск

В Хабаровске Анастасия Слободчикова участвовала в конкурсе «Ты уникальная» Фото: Скриншот с видео

Знаменитая русалка из Владивостока замечена в Хабаровске. Анастасия Слободчикова покорила интернет своими образами и перформансами. Девушка круглый год ныряет в море, не боясь ни жары, ни холода.

В Хабаровске Анастасия Слободчикова участвовала в конкурсе «Ты уникальная». Когда организаторы устроили вечеринку у бассейна, девушка расстроилась, что не взяла с собой хвост русалки. Пару дней поисков, и Анастасия смогла одолжить атрибуты для образа у хабаровского фотографа. Погружение русалки в бассейн удалось: зрители в восторге, Анастасия - переполнена эмоциями.

Кроме перформанса, девушка выступила одним из спикеров на Дне молодежи. Анастасия рассказывала о русальей жизни и опыте взаимодействия со СМИ. Она признается: «Обратная связь была колоссальной, меня это очень вдохновило». Девушка рассказала, что не хочет уезжать из Хабаровска, настолько ей понравились город и местные жители.

- Я переживала, что буду здесь одинока, так как почти нет знакомых. Но пока нахожусь у вас, ежедневно происходит по несколько знакомств с добрыми и открытыми к общению людьми. Для себя сделала вывод, что в Хабаровске живут замечательные люди, которые всегда готовы поддержать и помочь. Мне очень приятно. И сейчас, пока рассказываю вам это, расчувствовалась, аж слезы накатывают от восторга! Спасибо, Хабаровск! - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Слободчикова.

Русалочка пообещала вернуться в Хабаровск, чтобы поближе познакомиться с городом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.