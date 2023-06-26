Пенсионера задержали за изготовление оружия в Хабаровском крае Фото: МВД Хабаровского края

В Хабаровском крае полицейские задержали группу местных жителей, которые подозреваются в изготовлении оружия и хранении боеприпасов.

Ружье незаконно собрал 71-летний пенсионер из Советско-Гаванского района. У него нашли карабин, приклад к ружью, два ножа в ножнах и ленточный точильный станок.

- Согласно заключению экспертизы, оружие пригодно для производства выстрелов, ножи предназначены для хозяйственно-бытового назначения и к категории холодного оружия не относятся, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В мае ему кто-то позвонил и попросил изготовить приклад. У пенсионера был опыт, поэтому он согласился.

А в Николаевском районе у 66-летнего мужчины нашли 10 самодельных патронов 32 калибра, изготовленные при помощи закаточного станка.

Ранее в Магаданской области осудили начальника Росавиации за использование служебного автомобиля в личных целях.

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