Победительниц всероссийских конкурсов красоты приветствовал мэр Хабаровска

Победительниц всероссийский конкурсов красоты приветствовал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Жительница Хабаровска Наталья Оскар победила в конкурсе «Миссис Россия 2023». Она обошла 83 конкурентки. Мероприятие примечательно тем, что в нем принимают участие замужние женщины. Наталье - 33 года, она преподает английский, поет и пишет песни, обладает титулом «Королева Fashion Дальнего Востока-2019». У нее есть дочь. Зимой Наталья представит Россию в международном шоу «Миссис Мира», которое пройдет в Лас-Вегасе.

Победительниц всероссийских конкурсов красоты приветствовал сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Поздравляю вас с победой! Мы очень гордимся тем, что финалисткой конкурса «Миссис Россия 2023» впервые стала хабаровчанка. Это состязание - не только конкурс красоты, но и силы духа, целеустремленности, ума и вдохновения. Вами гордится весь Хабаровск. Здесь живут самые красивые девушки, - сказал Сергей Кравчук.

Также он поприветствовал других победительниц и Дарью Пятницкую. Она основала конкурсы красоты для жительниц региона возрастом от 20 до 60 лет. Среди лучших участниц мероприятий - четвертая вице-миссис России 2023 Алина Момот, вторая вице-супермодель России 2023 года Эльмира Деревянко, победительница конкурса Queen of Size + Russia 2023 Олеся Воронина и миссис зрительских симпатий 2023 Кристина Тагрыт. Также почетные титулы есть у Екатерины Трегубенко - королевы Руси Classic 2023 и Жанны Коньковой - третьей вице-миссис конкурса Russia Classic World 2023. К слову, у нее четверо детей и шесть внуков.

Мэр города предложил женщинам помощь: предоставление помещений для подготовки к другим мероприятиям и сцены для выступлений.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.