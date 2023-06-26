За организацию юрлица осудят жителя Хабаровска
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске приговор суда ждет 28-летний мужчина. Он стал фигурантом уголовного дела за создание юрлица через подставных лиц. Его расследование закончили следователи Железнодорожного района.
Осенью прошлого года мужчина согласился представить в налоговую, которая регистрирует юрлица и предпринимателей, некоторые данные. Сделал он это не просто так: ему заплатили.
- Данные содержали сведения о нем как об учредителе и директоре фирмы без цели фактического управления данной организацией, то есть фигурант согласился выступить в качестве подставного лица, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По уголовному делу следователи провели достаточно действий, чтобы выдвинуть обвинение и направить его в суд. Там мужчине вынесут приговор.
Ранее в Хабаровском крае задержали пенсионера за незаконное изготовление оружия.
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