Сильный ливень накрыл Хабаровск 26 июня Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Хабаровске начался сильный ливень. Потоки дождя заливают улицы и дворы города, а ветер - качает деревья. Прогноз погоды подтверждает: днем в краевой столице плачет небо, местами могут быть грозы.

Согласно данным прогноза погоды, дождь продлится практически до ночи - лить будет до 22 часов. При этом самое большое количество осадков выпадет именно в это время - 8,8 миллиметра. До 16 часов выпадет 1,1 миллиметра осадков, еще полмиллиметра - до 19 часов. В целом вероятность осадков к вечеру составит 59 процентов. Однако к 15 часам дождь прекратился.

При этом в городе очень душно: сейчас столбик термометра находится на отметке + 29 градусов, но ощущается как 32 градуса. Температура еще поднимется, к 16 часам будет +30 градусов, а потом начнет опускаться.

При этом синоптики прогнозировали на этот день только жару. Они сообщали, что опасаться осадков жителям города не стоит, дожди пройдут лишь в различных районах края.

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