Дожди пройдут в Хабаровском крае 27 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики «Дальневосточного УГМС» предоставили прогноз погоды на 27 июня. Опасных метеорологических явлений, по их словам, не прогнозируется.

Так, в краевой столице возможны кратковременные осадки. Днем температура воздуха достигнет 31 градуса тепла, ночью опустится до +21 градуса. Ветер подует с юго-запада и северо-востока до 10 метров в секунду.

Зонты придется достать и жителям южных районов края. Здесь местами пройдут кратковременные дожди. Температура ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - 28-33 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В центре Хабаровского края местами также пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха достигнет 20 градусов, днем будет варьироваться от 21 до 32 градусов тепла. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере края тоже дожди. Существенных осадков не ожидается лишь в Охотском районе и районе имени Полины Осипенко. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем - 13-28 градусов. Ветер преимущественно будет дуть с севера и северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду.

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