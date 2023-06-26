Варенье чуть не стало причиной пожара в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО
В Биробиджане накануне едва не произошел крупный пожар. Его причиной могло стать забытое на плите варенье. Хозяйка квартиры в многоэтажке забыла шестилитровый таз с клубникой. Помыла ягоду, засыпала сахаром, оставила вариться - все по рецепту, как полагается, - и ушла. Только вот за вареньем тоже нужно присматривать. В итоге десерт испорчен, и чуть не пострадали люди.
- Соседи, потревоженные едкой гарью, вызвали МЧС. Бойцы попали в квартиру на третьем этаже по трехколенной лестнице через окно. На электроплите чернели угли сгоревшей сладкой массы, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
С виновницей происшествия специалисты проведут профилактическую беседу, чтобы в следующий раз она была внимательней и не допустила подобного случая.
Ранее пожарные в Хабаровске спасли четверых человек, среди которых был ребенок.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru