Варенье чуть не стало причиной пожара в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

В Биробиджане накануне едва не произошел крупный пожар. Его причиной могло стать забытое на плите варенье. Хозяйка квартиры в многоэтажке забыла шестилитровый таз с клубникой. Помыла ягоду, засыпала сахаром, оставила вариться - все по рецепту, как полагается, - и ушла. Только вот за вареньем тоже нужно присматривать. В итоге десерт испорчен, и чуть не пострадали люди.

- Соседи, потревоженные едкой гарью, вызвали МЧС. Бойцы попали в квартиру на третьем этаже по трехколенной лестнице через окно. На электроплите чернели угли сгоревшей сладкой массы, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

С виновницей происшествия специалисты проведут профилактическую беседу, чтобы в следующий раз она была внимательней и не допустила подобного случая.

Ранее пожарные в Хабаровске спасли четверых человек, среди которых был ребенок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.