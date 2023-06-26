«Парад колясок» пройдет в Биробиджане 8 июля Фото: администрация Биробиджана

В День семьи, любви и верности в Биробиджане пройдут «Парад семей» и «Парад колясок». Жителей города приглашают принять в них участие.

Сбор намечен около Биробиджанской епархии, улица Ленина, 34. Шествие пройдет по улицам Ленина, Горького и проспекту 60-летия СССР. Желающим принять участие нужно будет зарегистрироваться с 16 до 17 часов.

- Завершится парад на площади имени Ленина. Здесь с 18:00 начнется праздничная программа в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан», который проводится с 2017 года по инициативе губернатора ЕАО Ростислава Эрнстович Гольдштейна, - рассказали в администрации города.

До 5 июля нужно подать заявку. Сделать это можно по адресу: Биробиджан, улица Октябрьская, 7 или по электронной почте: mbupkio@mail.ru с пометкой «Парад колясок» или «Парад семей». Телефоны для справок: 8 924-642-22-70, 8 (42622) 2-23-38.

С положением о проведении мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Биробиджана.

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