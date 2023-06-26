Мужчина попал в больницу после драки с ножом в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме задержали 36-летнего мужчину. Житель поселка Ола напал с ножом на 46-летнего товарища.

В полиции рассказали, что мужчины находились в квартире младшего из них. Между ними произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Таким образом хозяин помещения решил доказать свою правоту.

- Пострадавший госпитализирован. Следователем заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 10 лет, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Суд решил заключить мужчину под стражу. Всего за выходные в полицию поступило 313 сообщений о преступлениях и происшествиях. В отделения доставили 27 человек.

Ранее в Хабаровском крае задержали пенсионера за незаконное изготовление оружия.

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