Паводки без серьезных последствий пройдут в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Июнь для Хабаровского края - традиционно сложный месяц с точки зрения паводковой обстановки. Часто именно в это время регион сильно топило. Но в этот раз ситуация складывается благоприятно.

- Из-за обильных осадков, которые выпали в минувшие выходные в Приамурье, на отдельных реках сейчас проходят дождевые паводки. Однако, по данным гидрологов, они не вызовут подтоплений. В зоне особого внимания сейчас находятся реки Хабаровского, Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского районов, а также района имени Полины Осипенко. Там после дождей наблюдается рост уровней воды. Интенсивные подъемы на 101-155 сантиметров в сутки идут в верхнем течении Нимана, Буреи, Амгуни. В ближайшие двое суток дополнительный подъем будет на реке Урми у села Кукан, на реке Кур у села Новокуровка. Пойма может быть подтоплена на глубину 0,3-0,8 метра, - рассказал начальник отдела предупреждения ЧС Павел Листратенко.

За реками непрерывно следят специалисты. Гидрологи прогнозируют, что поймы подтопит, но хозобъектам края угрожать это не будет. Сейчас затоплений нет ни в одном населенном пункте региона. Если обстановка ухудшится, то спасатели среагируют немедленно.

Еще одна особенность этого года - на Амуре падает уровень воды. У Хабаровска он составил 61 сантиметр, это почти в два раза ниже средних показателей, которые сформировались за много лет.

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