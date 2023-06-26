Удачи спортсменам на Кубке Дальнего Востока пожелал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске открыли отборочный этап фестиваля «Игры ГТО 2023». Это второй кубок Дальнего Востока. В церемонии принял участие мэр города Сергей Кравчук. В следующем году город отметит юбилей современного комплекса «Готов к труду и обороне». Благодаря местным жителям он стал одним из факторов развития спорта в Хабаровске.

- Поздравляю вас с прекрасным, зрелищным и масштабным праздником спорта. Хочу пожелать нашим спортсменам успехов при прохождении испытаний. Достигайте максимальных высот, развивайтесь в своем направлении и не останавливайтесь на уже достигнутых успехах. Будьте примером для подражания и помните, что впереди вас ждет еще много побед. А тем, кто попадет в сборную Хабаровского края, от всей души желаю достойно представить наш славный регион в финале во Владивостоке, - сказал глава краевого центра.

Участники отборочного тура покажут свое мастерство, чтобы потом попасть в состав команды Хабаровского края и показать свой регион в финале. Он пройдет в сентябре в рамках ВЭФ. Форум запланирован на 10-17 сентября.

Нормативы ГТО в Хабаровске сдали больше 80 тысяч человек, 47 тысяч из них получили знаки отличия.

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