300 часов отработает молодой человек за убийство собаки в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Николаевске-на-Амуре вынесли приговор 20-летнему парню. Он виновен в жестоком обращении с животным, повлекшем его смерть. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура.

В феврале этого года он проходил мимо лающей собаки, сидевшей перед калиткой на цепи. Животное так разозлило его, что он решил заткнуть его ножом.

- Разозлившись на указанное выше животное, на почве внезапно возникшей неприязни умышленно нанес собаке не менее пяти ударов ножом в жизненно важные органы, - рассказали в администрации Николаевского района.

В итоге собака погибла. Парень свою вину признал. Ему назначили 300 часов обязательных работ.

В Магаданской области уголовное дело завели против 36-летнего мужчины. Он накинулся с ножом на своего старшего товарища, тот в итоге получил ранения.

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