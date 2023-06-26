Ключи от квартир получили два медика из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Два медработника из Хабаровского края получили ключи от собственных квартир. Их им вручил губернатор региона Михаил Дегтярев. Кроме того, он проверил, как идет капремонт в больнице имени Сергеева.

Ремонт в медучреждении идет впервые с момента его постройки в 1985 году. Общая стоимость ремонта - больше 300 миллионов рублей. В поликлинике, которую каждый год посещают 100 человек, уже заменили кровлю, отремонтировали два этажа - технический и первый, купили новую мебель и аппарат УЗИ.

Сейчас в здании идут работы на втором и третьем этажах, где расположатся кардиология, краевой сурдологический центр, эндоскопический кабинет, помещение хирургов. Закончить работы планируют в 2025 году. Закончился осмотр выдачей ключей от квартир двум медикам.

- Каждый из вас: врач, фельдшер, медицинская сестра - настоящие герои, бесконечно преданные своему делу. Сегодня, кроме слов благодарности и поздравлений, выдаем ключи от благоустроенных квартир в доме по улице Аэродромная, 21 в Хабаровске сотрудникам клинико-диагностического центра - молодому специалисту, врачу-терапевту Виктории Вихаревой и акушерке Ирине Барановой, которая отработала по профессии 22 года, - сказал глава региона.

Также за многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения почетной грамотой Михаила Дегтярева отметили главного врача больницы имени Сергеева Андрея Субботина.

С начала года жилье обновили девять врачей и девять медработников Хабаровского края. До конца года новоселье отметят минимум 30 специалистов.

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