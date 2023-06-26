Первая смена завершилась в детских лагерях Хабаровска Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске закончилась первая смена в детских лагерях. В июне в городе их работало 80. Отдохнуть смогли больше шести тысяч детей, 101 из которых - из семей мобилизованных.

Смена длилась с 1 по 22 июня, отдых организовали для 85 процентов подростков. Каждый день в лагеря выезжали рабочие группы, которые контролировали качество питания и медицинского обслуживания.

В 67 трудовых отрядах работало больше тысячи старшеклассников. Они трудились в школах, центрах работы с населением, библиотеках и других местах. Благоустраивали территории, помогали пенсионерам и инвалидам, ухаживали за памятниками, организовывали праздники, учили стариков работать на компьютере.

Уже началась вторая смена, она продлится до 16 июля. Планируется охватить более трех тысяч детей, в том числе из малоимущих семей - 840.

- Вторую смену, как правило, в оздоровительных лагерях посещает меньшее количество ребят. В это время начинаются отпуска у родителей, и семьи выезжают на отдых в другие регионы страны, - рассказала начальник отдела городского управления образования Ирина Всеволодова.

Также юные хабаровчане принимают участие в профильных патриотических сменах.

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