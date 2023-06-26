Бесхозный киоск убрали в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

По проспекту 60-летия Октября в Хабаровске убрали бесхозный киоск. Такое поручение дал мэр города Сергей Кравчук. Его об этом много раз просили местные жители. В ларьке на остановке «Поворот на 2-й Хабаровск» в Железнодорожном районе постоянно собирались маргинальные личности, территория была замусорена.

Мэр города не мог не отреагировать на просьбу хабаровчан и попросил разобраться с этим вопросом до конца июня. Проблему решили 26 числа.

- Подрядная организация осуществила демонтаж этого киоска. Сейчас рабочим осталось вывезти строительный мусор. После этого управление дорог и внешнего благоустройства наведет порядок на прилегающей территории, - рассказал ведущий специалист департамента муниципальной собственности Хабаровска Сергей Акчурин.

За последние два месяца с территории города убрали еще три заброшенных нестационарных объекта. Работа в этом направлении продолжится, профильному управлению уже дали поручение. Мэр считает, что они только портят облик города.

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