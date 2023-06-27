Что случилось в ночь на 27 июня в Хабаровском крае

Мужчина едва не зарезал друзей в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Кальма обвиняется в покушении на убийство двух человек. Его жертвой чуть не стала пара влюбленных, которых он временно приютил. Сообщается, что мужчине не понравились итоги рыбалки, из-за чего он и напал на приятелей с ножом. Чтобы выжить, женщине пришлось притвориться, что цель преступника достигнута, и она мертва. Ее сожитель в это время отвлекал нападавшего.

Доброволец из Луганской Народной Республики просит помощи у жителей Хабаровского края. О Григории Головченко дальневосточники знают от 72-летней Натальи Пасики, которая на СВО помогает раненым в госпитале. Григорий – ветеран Афганистан, тогда еще он потерял ногу. Но травма не напугала его, и он снова отправился защищать страну, помог вытащить людей из-под огня. Сейчас просит помощи: хочет найти тех парней, с которыми случил в далеких 1987-1989 годах.

Новости соседей: в Биробиджане спасли редкую черепаху. Китайского трионикса нашли в траве недалеко от базы МЧС по улице Казакевича. Занесенное в Красную книгу животное тут же начали спасать. Оно даже успело показать свой нрав и попыталось укусить людей.

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