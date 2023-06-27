Ребенка сбили на пешеходном переходе в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

День семилетнего мальчика закончился поездкой в больницу. Накануне, 26 июня, ребенка сбила машина. Под колеса автомобиля он угодил прямо на пешеходном переходе, по которому пересекал проезжую часть.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Prius по улице Октябрьская со стороны улицы Сергеевская в сторону улицы Ухтурская совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД Хабаровска.

Ребенок 2015 года рождения получил ушибы и черепно-мозговую травму. Мальчика доставили на обследование в больницу.

Проверку в отношении виновника аварии начала городская полиция. К работе подключилась прокуратура: ведомство контролирует ее. А в ГИБДД в который раз напомнили о правилах: при подъезде к пешеходной разметке нужно снижать скорость.

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