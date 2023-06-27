Больше 60 процентов расходов направлено в социальную сферу в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае плотно развивают социальную сферу. Львиная доля государственных расходов – 60 процентов – направлено в нее. Если говорить в более точных цифрах, это 99,9 миллиарда рублей в 2023 году. Их тратят на три ключевые программы: образование, соцзащита и здравоохранение.

Так, последняя программа действует в регионе последние 10 лет. На нее направят 27,6 миллиарда рубле й. Деньги распределят на профилактику заболеваний, пропаганду ЗОЖ, охрану здоровья матери и ребенка, кадры, лекарственное обеспечение и многое другое. По каждому пункту – свои показатели.

На образование в этом году уйдет 31,4 миллиарда рублей. В приоритете – развитие дошкольного образование, повышение качества и доступности обучения, развитие системы оздоровления и отдыха детей, поддержка науки и исследований, защита прав детей, которые остались без родителей.

На социальную сферу выделено 30,3 миллиарда рублей. Важно повысить уровень и качество жизни пожилых хабаровчан, инвалидов, семьи с детьми и незащищенные категории. А еще сократить бедность.

- Сейчас в регионе действует 72 меры социальной поддержки, получателями которых являются отдельные категории граждан. В регионе проживают 355,5 тысячи федеральных и региональных льготников. Меры государственной поддержки получают более 70 тысяч семей с детьми. Социальные услуги предоставляют 76 учреждений социальной защиты края. А социальные услуги на дому, в специальных домах ветеранов и домах-интернатах получают свыше 11 тысяч человек, нуждающихся в постоянном уходе. При этом в стационарных учреждениях социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживают больше трех тысяч граждан, нуждающихся в постоянном уходе, - рассказали в минфине Хабаровского края.

Отдельно деньги направят на поддержку семей при рождении детей – 2,7 миллиарда рублей. Это различные пособия, маткапитал и выплаты. В планах к 2025 году снизить число людей, у которых доход ниже прожиточного минимума, до 9,7 процента. Долю людей, получивших социальные услуги, хотят довести до 100 процентов от всех обратившихся.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.