К банным традициям приобщают подростков из Комсомольска-на-Амуре Фото: администрация города

В Комсомольске-на-Амуре к банным традициям решили приобщить детей и подростков. Для этого в городе разработали целый проект. Руководство АО «Бани-2» ввело льготный тариф на посещение комплекса, расположенного на улице Орехова.

- Теперь дети организованными группами в сопровождении взрослых могут посещать «Бани № 2» всего за 100 рублей, при этом нет временного ограничения на нахождение в комплексе, - рассказали в администрации города.

В первую очередь, предложение касается детские дома и пришкольные лагеря. Специалисты говорят, что баня улучшает самочувствие и приобщает к богатым традициям своего народа.

Кроме того, в этом году компании исполняется 80 лет. Юбилей отметят 22 июля. Для гостей подготовили арт-фестиваль, выступление творческих коллективов и различные конкурсы, среди которых, например, вязание банных веников на скорость.

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