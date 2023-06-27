Портрет повара Якова Блехмана появился на улице Биробиджана Фото: Территория комфорта

На стене по проспекту 60-летия СССР в Биробиджане нарисовали портрет повара Якова Блехмана. Он знаменит тем, что создал шницель по-биробиджански.

Арт-объект – подарок городу от ассоциации рестораторов, отельеров и туроператоров Еврейской автономной области и фонда «Территория комфорта».

К слову, в этом году исполняется 110 лет со дня рождения кулинара. Он организовал общепит в Биробиджане с нуля. Приехал в город он в 1932 году, простой 19-летний парень вскоре стал настоящей визиткой областного центра. Он ехал на Дальний Восток, чтобы строить Комсомольск-на-Амуре, но ему сказали, что вкусно кормить людей тоже важно. Его мастерство заметили уже спустя два года, пригласив Якова на должность главного повара в столовую Дома Советов, где сейчас находится мэрия. Еще спустя два года стал шефом в первом городском ресторане.

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