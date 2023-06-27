Пожилой мужчина погиб в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД

Смертельная авария произошла в Комсомольске-на-Амуре накануне днем. В дорожно-транспортном происшествии погиб 65-летний мужчина, который ехал на автомобиле «УАЗ».

- Водитель двигался по автодороге со стороны Северного шоссе в сторону городского кладбища, в районе дома №4 по улице Антенной совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, - рассказали в городском отделении ГИБДД.

В итоге помочь пенсионеру не успели: он умер до приезда скорой помощи. Сейчас подробности аварии выясняют в полиции, проводится расследование.

Инспекторы ищут очевидцев аварии. Всех, кто видел момент ДТП, просят обратиться в дежурную часть по телефону 8 (4212) 52-44-88. Также госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее и не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.