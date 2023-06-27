С председателем Дальневосточного банка встретился губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой «Сбербанка» Андреем Черкашиным. Они обсудили развитие жилищного строительства и инвестпроектов.

- Мы наращиваем объемы вводимого жилья. В этом году обеспечим ввод порядка 400 тысяч квадратных метров. На ПМЭФ-2023 мною подписаны соглашения о сотрудничестве с двумя крупными девелоперами – DARS и Юникей. Также сегодня одним из игроков рынка является федеральная компания «ПИК». А это значит, что нам понадобятся серьезные финансовые инструменты, необходимые как застройщикам, так и потенциальным покупателям, - сказал Михаил Дегтярев.

Андрей Черкашин, в свою очередь, отметил, что хабаровчане стали чаще вкладываться в жилье, растет спрос на ипотеку. Если за 2022 год банк профинансировал 10,86 миллиарда рублей, то в 2023-м этот показатель достигнут уже за первое полугодие. Очень популярна у людей «Дальневосточная ипотека». За пять месяцев выдано на треть больше кредитов, чем в этот период прошлого года. А рост ипотек на частные дома вырос в два раза.

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