Банк поможет построить набережную в Хабаровске

Сбер поможет построить набережную в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края встретился с руководителем «Сбербанка» Андреем Черкашиным. Они обсудили жилищное строительство в регионе и развитие инвестпроектов. Так, например, банк готов подключиться к строительству набережной в Хабаровске в качестве концессионера. Михаил Дегтярев поручил подготовить пакет документов для подписания договора.

- На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин подчеркнул, что наша страна продолжит развитие, несмотря ни на какие внешние давления. И это наше руководство к действию. Мы должны приложить совместные усилия для того, чтобы людям в нашем крае стало жить еще комфортнее, - сказал Михаил Дегтярев.

Также важным направлением сотрудничества стало образование. Стороны обсудили создание инновационной образовательной среды и подготовки IT-специалистов, процессы которого потом можно интегрировать в работу межвузовского кампуса. Поэтому глава региона поручил также помочь банку найти площадку под проект.

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