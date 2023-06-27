Состояние скверов в Индустриальном районе оценил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отправился в рабочую поездку в Индустриальный район. Он посетил зону отдыха на Ворошилова - Рокоссовского. Ее отремонтировали в прошлом году, сквер выбрали для благоустройства во время голосования. Сквер жителям нравился, но вот дорога вдоль него была не в самом лучшем состоянии. Глава города поручил отремонтировать ее и оборудовать ливневки.

- От жителей приходили обращения - привести эту дорогу в порядок. На данный момент работы практически завершены. Сдача объекта 1 июля. Сегодня дал задание своим заместителям тщательно проконтролировать результат, - сказал Сергей Кравчук.

Сквер стал одной из самых популярных зон у жителей. Здесь есть все, что нужно для активного и спокойного отдыха. Подобная площадка появится в этом году на другом участке улицы Ворошилова вдоль домов №№ 17, 23, 29. Эта территория победила в голосовании в прошлом году. В планах сдать ее в октябре, но подрядчик пообещал справиться раньше.

Строители выложат дорожки, установят тематические топиарные фигуры и малые архитектурные формы, озеленят пространство. Предприниматели за свой счет оборудуют за ним автобусную остановку и торговый павильон.

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