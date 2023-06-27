Заброшенное здание оградили в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Заброшенные здания всегда таят опасность. Там постоянно играют школьники, часто эти игры заканчиваются трагедией. Так, в конце весны в Некрасовке восьмиклассника придавило бетонной плитой. Мальчик погиб на глазах у друзей.

Теперь опасное здание заметили в краевой столице. В Краснофлотском районе по улице Зои Космодемьянской, 24, находится такое строение. Оно не огорожено, и дети могут туда спокойно пробраться. Так что в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Сотрудники надзорного органа потребовали установить здесь забор.

- Решением суда удовлетворены требования прокурора Краснофлотского района Хабаровска об обязании администрации города ограничить доступ на опасный объект по улице Зои Космодемьянской, 24, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Решение суда исполнено. По периметру здания установлено защитное ограждение, закрыты профильными листами оконные и дверные проемы.

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