Печь обрушилась в доме Хабаровска Фото: прокуратура Хабаровского края

Ночью 27 июня в доме по проспекту 60-летия Октября, 172 Г, произошло ЧП: в деревянном доме обрушилась печь. Прокуратура начала проверку.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Хозяина квартиры дома давно не было, его заселили в маневренный фонд.

- Печь упала со второго этажа на первый, собственник жил на втором. Больше в подъезде никого не было, сам дом признан аварийным, - рассказали в прокуратуре Хабаровска.

Ведомство начало проверку. Сотрудники оценят работу местного самоуправления и выяснят, были ли вовремя приняты меры по расселению жильцов. Если будут основания, то прокуратура отреагирует на нарушения.

Ранее в Хабаровске по поручению мэра снесли заброшенный киоск по этому же проспекту. Здесь часто собирались маргинальные личности, и жители города жаловались на это.

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