Самую большую школу на Дальнем Востоке построят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в микрорайоне «Ореховая сопка» построят самую большую школу на Дальнем Востоке. В нее смогут ходить одновременно 2100 ребят, за парты они сядут уже в 2025 году. Разрешение на строительство и земельный участок выдала администрация города.

В здании будет четыре этажа, общая его площадь составит 35,8 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 84 класса по 25 человек: 32 - начальной школы, 40 - основной и 12 - старшей школы. Учиться ребята будут в одну смену.

- Проектом предусмотрены места для проведения школьных и общественных мероприятий, футбольное поле, спортивные площадки. Учебные классы будут оснащены современным оборудованием, - рассказали в администрации Хабаровска.

Район, в котором будет расположена школа, активно развивается. Строительство учреждения идет по нацпроекту «Образование». За последние пять лет в городе начали работу Волочаевский лицей, три детских сада, капитально отремонтированы шесть детсадов и школа. Благодаря этому в городе появились больше 2,5 тысячи новых мест.

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