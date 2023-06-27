Больше 2,5 тонны мороженого из Приморья проверили на антибиотики в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники Россельхознадзора в Хабаровске проверили мороженое из Приморья. В лабораторию им поступило больше 2,5 тонны холодного десерта.
Два образца мороженого были сданы на лабораторную проверку для сертификации в форме декларирования. Такая проверка является обязательной и подтверждает соответствие качественных показателей и показателей безопасности продукции установленному законом перечню требований, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Проверяли специалисты два вкуса: сливочно-фисташковое и сливочно-ванильное. Мороженое произвели во Владивостоке. В каждой пробе смотрели наличие хлорамфеникола и стрептомицина, а также антибиотиков тетрациклиновой группы.
Проверка дала отрицательный результат. Запрещенных веществ в лакомстве не оказалось.
Ранее в Хабаровском крае проверку не прошла местная сельдь в масле. В рыбных пресервах оказалось недостаточное количество поваренной соли.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru