Водитель и пассажир мотоцикла погибли в аварии в Хабаровском крае Фото: соцсети

В Хабаровском крае произошло еще одно смертельное ДТП. Авария, произошедшая 26 июня утром в поселке Заветы Ильича, унесла жизни двоих людей. Примерно в 6:05 на Приморском бульваре столкнулись мотоцикл и микроавтобус.

- В районе дома №19 водитель мотоцикла Honda, государственный регистрационный знак на котором отсутствовал, двигаясь со стороны улицы Николаева в сторону улицы Гаврилова, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - рассказали в ГИБДД Советской Гавани.

По встречке как раз ехал микроавтобус Toyota Grand Hiace, в который на полной скорости влетел мотоциклист. Для него и его пассажира эта поездка стала последней: водитель погиб на месте, его приятель умер в машине скорой помощи. Довезти до больницы медики его не успели.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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