Уголовное дело завели после обрушения печи в доме Хабаровска Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске следователи Железнодорожного района завели уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения печи в многоквартирном доме по проспекту 60-летия Октября.

ЧП произошло ночью 27 июня в квартире на втором этаже. Дом признан аварийным.

- Произошло обрушение печи и потолочного перекрытия. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время собственника квартиры, в которой произошло обрушение, заселили в маневренный фонд, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи уже выехали на место происшествия и осмотрели его. Пока специалисты проводят мероприятия, благодаря которым получится установить все подробности обрушения. Во время работы над уголовным делом им предстоит оценить деятельность уполномоченных должностных лиц в части принятия мер к расселению и обеспечению безопасного проживания в доме людей.

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