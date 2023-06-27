Работать без потери выплат по уходу за ребенком разрешат жительницам Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Новая мера поддержки для женщин с детьми разрабатывается в Хабаровске. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Теперь женщины смогут выйти на работу и не потерять свои выплаты по уходу за ребенком.

- Министерства труда и социальной защиты по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило поправки в законодательство, направленные на поддержку матерей, получающих выплаты по уходу за ребенком, - рассказали в администрации Хабаровска.

Речь идет о тех, кто вышел на работу из декрета раньше срока. Сейчас сохранить такое пособие можно только в случае, если у матери оформлена частичная занятость. Размер выплаты при этом составляет 40 процентов от среднего заработка за последние два года. Если поправки примут, то мать не будет больше привязана к прошлому работодателю, который обязан сохранить для нее место до конца декрета, а сможет трудиться в другом месте.

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