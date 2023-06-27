Дожди накроют Хабаровский край 28 июня

Дожди накроют Хабаровский край июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае 28 июня будет душно: жарко и дожди. Синоптики обещают, что опасных явлений не прогнозируется.

В краевой столице возможны кратковременные осадки. Ночью температура воздуха поднимется до 21 градуса, ночью - до 28. Ветер северо-восточный, слабый, до девяти метров в секунду.

На юге тоже пройдет дождь. Местами это будут кратковременные осадки, а местами - целые ливни. Ночью столбик термометра поднимется до 18-23 градусов, днем температура достигнет +31 градуса. Ветер северо-восточный, до 12 метров в секунду.

В центре региона ожидаются кратковременные дожди. Температура будет скакать и ночью, и днем. В темное время суток будет тепло - от 12 до 23 градусов, днем - от 17 до 31 градуса. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

Осадков не ожидается, лишь на севере края. Ночью будет от четырех до 16 градусов, а днем хабаровчан ждет переменная температура: от прохлады до жары. Столбик термометра покажет от 12 до 31 градуса. Ветер преимущественно юго-восточный, до 10 метров в секунду.

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