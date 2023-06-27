Отдыхать на новых курортах смогут жители Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

На побережье Балтийского моря в Калининградской области уже через семь лет планируют запустить новый курорт. Отдыхать здесь будут туристы со всей России, в том числе и хабаровчане, круглый год.

Соглашение о строительстве курорта с корпорацией «Туризм.РФ» подписал глава Калининградской области. Во время встречи присутствовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Мы рассчитываем, что уже осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект «Пять морей», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Курорт войдет в этот проект. По нему к 2030 году создадут новые морские курорты, где в год будет отдыхать до 10 миллионов человек. Кроме того, по проекту в Калининграде отремонтируют аэропорт и построят большие отели, где смогут разместиться гости.

- Калининград - очень интересное и востребованное у жителей Хабаровского края направление. Многие отправляются туда ради мягкого климата, моря, достопримечательностей. Создание круглогодичных комфортабельных мест отдыха - отличная возможность для дальневосточников исследовать новые курорты России, - рассказала представитель турагентства Хабаровска Анна Игошина.

Сейчас улететь из краевой столицы в Калининград можно минимум за 20 тысяч рублей в одну сторону.

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