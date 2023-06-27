Парень помог задержать угонщика мопеда в Хабаровске Фото: МВД Хабаровска

Владислав Вороной - 19-летний житель Индустриального района Хабаровска. Сегодня он получил благодарственное письмо от врио начальника городской полиции Сергея Ткаченко. Парень помог поймать преступника.

Днем в полицию обратился житель улицы Павла Морозова. Он рассказал, что кто-то угнал его мопед, который он оставил ненадолго во дворе. Когда мужчина вернулся, транспорта уже не было.

- Сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции №2 опросили очевидцев противоправного деяния. Владислав Вороной дал описание возможного подозреваемого. Благодаря вовремя полученной значимой информации оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний житель села Краснореченского Хабаровского района, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Парень пояснил, что доехал до Строительной улицы и там бросил транспорт. Мопед полиция нашла на этом месте и вернула владельцу. Против угонщика завели уголовное дело. Ему грозит пять лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Полковник внутренней службы Сергей Ткаченко поблагодарил Владислава за его поступок и понадеялся, что парень пополнит ряды хабаровской полиции уже в качестве сотрудника.

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