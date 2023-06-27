Китайца с семенами аниса и чесноком задержали на границе с Хабаровском Фото: Россельхознадзор

Недавно в Хабаровске открылась граница в Китай. Теперь некоторые пассажиры пытаются провезти через границу запрещенные вещи. Так, недавно в пункте пропуска «Хабаровск - Фуюань» задержали жителя Поднебесной с семенами аниса и свежим чесноком.

- Управлением Россельхознадзора был задержан гражданин Китая, прибывший в Хабаровск из города Фуюань, который пытался ввезти на территорию РФ подкарантинную продукцию без фитосанитарной документации, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

В багаже у туриста, помимо одежды и личных принадлежностей, было 400 граммов семян аниса, 2,3 килограмма свежего чеснока с примесью земли. Это нарушение требований российского закона «О карантине растений», который ввели еще в 2014 году. Ввоз карантинной продукции в страну запрещен. Ее нужно будет вернуть.

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