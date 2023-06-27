Изменения внесли в бюджет Хабаровска на 2023 год Фото: администрация Хабаровска

Бюджет Хабаровска в 2023 году претерпел изменения. Их внесли на заседании городской думы. По словам заммэра Сергея Голика, доходы в бюджет краевой столицы увеличиваются на 1,3 миллиарда рублей. На это влияют налоговые и неналоговые доходы - 450 и 154 миллиона соответственно. Еще 664 миллиона рублей - межбюджетные трансферты.

Расходы тоже выросли и составили 1,34 миллиарда рублей.

- Изменения в расходной части предусмотрены по следующим направлениям: перевозка пассажиров городским электрическим транспортом, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства, ремонт образовательных учреждений, перевозка пассажиров водным транспортом, а также другие нужды, - сказал Сергей Голик.

В итоге доходы на 2023 год после корректировок составили 20,2 миллиарда рублей, расходы - 21,3 миллиарда. Дефицит казны Хабаровска составил 9,8 процента, что в деньгах 1,9 миллиарда рублей.

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