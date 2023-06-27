Пенсионерку с ребенком сбили в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Днем 27 июня в Хабаровске сбили сразу двоих пешеходов. На них наехала иномарка в районе №28/1 по улице Ленинградской.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Passo по улице Ленинградской со стороны улицы Ленина в сторону улицы Стрельникова, в районе дома 28/1 допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге травмы получила женщина 63 лет и 14-летний подросток. Подробности их состояния не сообщаются. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют подробности аварии.

Водителям же напоминают, что, согласно правилам, они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу по специализированной разметке.

Ранее в Хабаровском крае во время ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, превысившего скорость.

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