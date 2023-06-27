Юрий Трутнев: Сегодня школьники не знают, с какой стороны у автомата приклад

Центры патриотического воспитания начали работу в 12 регионах России. Фото: t.me/polpred_dfo

Вице-премьер стал одним из инициаторов возрождения в России военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Пилотные центры начали свою работу в 12 регионах страны, где приступили к занятиям более двух тысяч человек. Упразднение в 90-х годах уроков начальной военной подготовки и военных вузов сильно сказалось на уровне готовности сегодняшних ребят к защите родины.

- Подавляющая часть населения оказалась вне военной подготовки. Может, я немного утрирую, но если из моего поколения любой человек может и сейчас собрать и разобрать автомат с завязанными глазами, то сегодняшний школьник будет искать, с какой стороны приклад. Начальную военную подготовку надо возобновлять, иначе человек чувствует себя потерянным, - заявил Юрий Трутнев.

Программа центров сегодня дает знания по общим дисциплинам - основы тактической медицины, инженерное дело, огневая подготовка. Далее планируется создать центры с узконаправленными специализациями. Кроме того, вузы пополняются студенческими патриотическими объединениями.

- Невозможно отделить обучение от воспитания, так не бывает. Невозможно отделить воспитание от патриотизма. Иначе мы обучаем за государственные средства кого-то того, кому страна в целом не нужна. Я уверен в том, что патриотизм надо поднимать на другой уровень и в школах, и в высших учебных заведениях. Взрослого человека воспитывать сложнее, а детей мы обязаны правильно воспитывать, - подчеркнул полпред.