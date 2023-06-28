Развитием сельских территорий занимаются в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Реализацию федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Хабаровском крае обсудили накануне в правительстве региона. Глава края Михаил Дегтярев подчеркнул, что повышение благополучия и качества жизни людей – приоритет для органов власти краевого и местного значений.

- Все жители должны иметь равные условия жизни, работы и отдыха, несмотря на место проживания. Особенно это касается малых населенных пунктов. В Хабаровском крае более 211 тысяч человек – сельские жители, что составляет 16,5 процентов от всего населения региона. Для поддержки сельских территорий в регионе делается многое, - сообщил Михаил Дегтярев.

Губернатор отметил, что в этом году сразу по нескольким направлениям привлечено больше средств, чем обычно. В частности, на мероприятия по благоустройству территорий регион получил самую большую поддержку среди всех субъектов страны – 152 миллиона рублей. Таким образом, уже 103 инициативы в работе. При этом в прошлом году удалось реализовать лишь 36 проектов.

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