Виноваты оба: велосипедист попал под колеса машины в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вечером 27 июня в самом центре Хабаровска произошло ДТП. Водитель Nissan AD наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть.

Nissan AD двигался по улице Пушкина (от Уссурийского бульвара) и планировал повернуть на улицу Муравьева-Амурского. В это время для пешеходов также был «зеленый» сигнал светофора и люди начали переходить дорогу. Среди них был велосипедист, который по неизвестной причине не спешился и ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Тут-то на него налетел Nissan AD.

- Водитель не предоставил преимущества в движении, в результате чего наехал на человека, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате, мужчина 1976 года рождения, который ехал на велосипеде, получил ушиб и отправился на амбулаторное лечение.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.