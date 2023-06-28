Текст гимна выбрали в Хабаровском крае
Фото: Елена БЯНКИНА
В Хабаровском крае проходит творческий конкурс по созданию гимна региона. В рамках первого этапа отбирали стихи, которые в будущем станут основой гимна. До участия в конкурсе было допущено 37 работ. Победу одержал Игорь Мосин, руководитель Хабаровской краевой филармонии. Его произведением набрало больше всего баллов.
Вместе с объявлением результатов первого этапа конкурса стало известно о старте приема заявок на второй этап. Конкурсная комиссия будет отбирать музыкальное произведение.
С критериями и правилами подачи документов можно ознакомиться по ссылке.
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