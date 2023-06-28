Что случилось в ночь на 28 июня в Хабаровском крае

Подросток чуть не сорвался с третьего этажа в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пожарным из села Ракитное ночью поступил вызов: на карнизе третьего этажа висит человек. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что это 13-летний подросток. Мальчик держался уже из последних сил. Чуть больше 30 минут понадобилась, чтобы спустить парня на землю. Как он оказался там ночью - остается загадкой.

Житель Осиновой Речки выслушал приговор за убийство приятеля. Причиной жестокой расправы стал открытый холодильник, куда приятель полез, не спросив. Хозяину такое наглое поведение не понравилось, и он решил поставить друга на место.

Хабаровчанин стал жертвой новой схемы мошенничества. Мужчина давно искал работу, разместил на сайте объявлений резюме. Потом на него вышло потенциальное начальство, которое заявило, что нужно создать личный кабинет на каком-то сайте и привязать банковскую карту.

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