На поиски пропавшего в лесу Амурской области ребенка вылетел вертолет из Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели из Хабаровска помогают искать пропавшего мальчика в тайге Амурской области. Накануне 10-летний ребенок заблудился в лесу, когда вместе с братом и отцом возвращался в зимовье. Сначала отец попытался самостоятельно найти сына, однако результата это не дало, и мужчина обратился за помощью в полицию и в областное МЧС. Тут же на место выехали спасатели - добирались до точки на вездеходе в ливень, доехали только к утру.

Сейчас ведутся экстренные поиски мальчика, помощь оказывают соседние регионы. Из Хабаровска оперативно вылетел вертолет, спасатели просматривают густой лес сверху.

- Вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра сейчас находится в зоне поисков для обследования территории с воздуха. Убыли сегодня утром. На борту только экипаж, - сообщили «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мальчик пропал около часа дня 27 июня. На нем была красная куртка, другой информации о верхней одежде отец мальчика рассказать не смог. Самая главная опасность, которая может подстерегать ребенка в тайге - дикие животные. Волонтеры, поисковики и спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее найти мальчика.

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