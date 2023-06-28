Ущерб в 22 миллиона нанесла сотрудница минстроя при строительстве детской больницы в Комсомольске

Сотрудница минстроя нанесла 22 миллиона ущерба бюджету Хабаровского края Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае прокуратура направила в суд уголовное дело против чиновницы из минстроя. Злоупотребляя своими полномочиями, она нанесла ущерб государству в 22 миллиона рублей.

- Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела капитального строительства КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело завели после постановления генпрокурора.

С апреля 2018 по март 2019 женщина была замначальника отдела капитального строительства. Она приняла невыполненные работы по строительству детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Ущерб превысил 22 миллиона рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный суд города. Прокурор также подал иск, по которому женщина должна возместить ущерб.

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