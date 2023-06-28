За нападение с ножом на полицейского осудили жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае осудили 52-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. Его признали виновным в нападении с ножом на полицейского при исполнении им своих служебных обязанностей.

Все произошло утром 19 ноября 2021 года. Участковый приехал на вызов в дом на Дикопольцева. Ему сообщили, что пьяный мужчина избивает сожительницу. Увидев стража порядка, он вооружился ножом.

- Сотрудник полиции прибыл на место, однако мужчина оказал сопротивление, а именно, взяв в руку нож, высказал угрозу убийством, неоднократно совершал выпады в его сторону и нанес правоохранителю удар ножом в правое плечо, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчину признали виновным. Теперь погулять на свободе он сможет нескоро. Шесть лет он проведет в колонии строгого режима.

Между тем жительница Советской Гавани подозревается в убийстве мужа - бывшего полицейского.

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