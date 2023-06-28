15 выпускников вузов Дальнего Востока пройдут стажировку в правительстве Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края закончили отбор кандидатов на стажировку. Участие в конкурсе приняли новоиспеченные бакалавры со всего Дальнего Востока. Во время испытаний специалисты проверили их знания, самопрезентацию и умение решать практические задачи. В конце они прошли собеседование, которое возглавлял первый вице-губернатор края Александр Никитин.

- Политика губернатора края направлена на то, чтобы привлекать талантливую молодежь к работе, давать возможности роста молодым и перспективным специалистам. Стажировка в органах власти Хабаровского края - это серьезный социальный лифт. За последние 10 лет мы приняли 117 стажеров, из них работу в итоге получили 85 человек, многие уже стали руководителями, - сказал Александр Никитин.

В этом году документы подали 46 выпускников из Приморья, Хабаровского края и Амурской области. На стажировку в итоге попадут 15 человек. С ними подписали срочный трудовой договор, им будут платить зарплату. За каждым закрепили опытного наставника, который будет помогать в работе. Выйти на нее нужно 1 сентября, и продлится она ровно год.

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