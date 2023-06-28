Одним из самых лесистых регионов стал Хабаровский край Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рослесхоз обновил данные по самым лесистым регионам страны за прошлый год. Хабаровский край в этот раз занял четвертое место. В регионе 53 миллиона гектаров покрыты зелеными насаждениями. Это как одна Франция, две Великобритании, 12 Даний или 201 Люксембург.

- Лесистость Хабаровского края составляет 66,7 процента, что почти на 21 процент выше среднего показателя по России. Благодаря региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» происходит постепенное повышение процента лесистости региона, в прошлом году показатель удалось повысить на 0,1 процента, - рассказали в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.

За четыре года программы площадь лесовосстановления составила больше 285 тысяч гектаров, выращено около 77 миллионов саженцев и заготовлено более 94 тонн семян лесных культур.

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