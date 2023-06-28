Лучшими педагогами России стали 10 учителей из Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на премии лучшим учителям. В Год педагога и наставника число премий выросло до 10. В конкурсе приняли участие учителя, которые работают в школе минимум три года.

Победителями конкурса стали:

Альбина Белковская, учитель начальных классов гимназии №4 Хабаровска;

Евгения Борисенко, учитель ИЗО школы «Успех» Хабаровска;

Алена Забродинова, учитель ИЗО школы №2 Николаевска-на-Амуре;

Светлана Кириченко, учитель географии школы №44 Хабаровска;

Жанна Кирьянова, учитель истории и обществознания школы №3 рабочего поселка Хор;

Наталья Немеш, учитель русского языка и литературы лицея №1 Комсомольска-на-Амуре;

Татьяна Патрина, учитель русского языка и литературы школы №6 Амурска;

Елена Старкова, учитель математики школы №72 Хабаровска;

Ирина Стременецкая, учитель истории и обществознания школы №3 поселка Ванино;

Наталья Травина, учитель русского языка и литературы политехнического лицея Хабаровска.

Они получат премию в 200 тысяч рублей, ее им вручат на «Большой учительской неделе», приуроченной ко Дню учителя. Всего по стране награду получат 1250 педагогов.

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