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НовостиОбщество28 июня 2023 3:23

Лучшими педагогами России стали 10 учителей из Хабаровского края

Они получат премию
Василина ИКОННИКОВА
Лучшими педагогами России стали 10 учителей из Хабаровского края

Лучшими педагогами России стали 10 учителей из Хабаровского края

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на премии лучшим учителям. В Год педагога и наставника число премий выросло до 10. В конкурсе приняли участие учителя, которые работают в школе минимум три года.

Победителями конкурса стали:

Альбина Белковская, учитель начальных классов гимназии №4 Хабаровска;

Евгения Борисенко, учитель ИЗО школы «Успех» Хабаровска;

Алена Забродинова, учитель ИЗО школы №2 Николаевска-на-Амуре;

Светлана Кириченко, учитель географии школы №44 Хабаровска;

Жанна Кирьянова, учитель истории и обществознания школы №3 рабочего поселка Хор;

Наталья Немеш, учитель русского языка и литературы лицея №1 Комсомольска-на-Амуре;

Татьяна Патрина, учитель русского языка и литературы школы №6 Амурска;

Елена Старкова, учитель математики школы №72 Хабаровска;

Ирина Стременецкая, учитель истории и обществознания школы №3 поселка Ванино;

Наталья Травина, учитель русского языка и литературы политехнического лицея Хабаровска.

Они получат премию в 200 тысяч рублей, ее им вручат на «Большой учительской неделе», приуроченной ко Дню учителя. Всего по стране награду получат 1250 педагогов.

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