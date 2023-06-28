Лучшими педагогами России стали 10 учителей из Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса на премии лучшим учителям. В Год педагога и наставника число премий выросло до 10. В конкурсе приняли участие учителя, которые работают в школе минимум три года.
Победителями конкурса стали:
Альбина Белковская, учитель начальных классов гимназии №4 Хабаровска;
Евгения Борисенко, учитель ИЗО школы «Успех» Хабаровска;
Алена Забродинова, учитель ИЗО школы №2 Николаевска-на-Амуре;
Светлана Кириченко, учитель географии школы №44 Хабаровска;
Жанна Кирьянова, учитель истории и обществознания школы №3 рабочего поселка Хор;
Наталья Немеш, учитель русского языка и литературы лицея №1 Комсомольска-на-Амуре;
Татьяна Патрина, учитель русского языка и литературы школы №6 Амурска;
Елена Старкова, учитель математики школы №72 Хабаровска;
Ирина Стременецкая, учитель истории и обществознания школы №3 поселка Ванино;
Наталья Травина, учитель русского языка и литературы политехнического лицея Хабаровска.
Они получат премию в 200 тысяч рублей, ее им вручат на «Большой учительской неделе», приуроченной ко Дню учителя. Всего по стране награду получат 1250 педагогов.
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