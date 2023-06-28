Около 160 килограммов черной икры нашли у жительницы Хабаровского края

Около 160 килограммов черной икры у жительницы Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае 18 мая задержали жительницу Комсомольска-на-Амуре. На 43 километре дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре ее автомобиль остановили полицейские. В багажнике у нее нашли ценный груз: 319 контейнеров черной икры. Против нее завели уголовное дело. В багажнике лежали 317 контейнеров по пол-литра и два - по 250 миллилитров.

- По словам женщины, она не знала, какой именно груз перевозит. Коробки забрала у незнакомцев на обочине дороги по просьбе своего приятеля, которому и везла посылку, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас оперативники проводят расследование. Они выясняют подробности преступления, ищут возможных соучастников и доказывают вину 38-летней комсомольчанки.

Жителя Хабаровского края осудили за нападение на полицейского с ножом. Два года назад участковые приехал на вызов, сообщалось, что пьяный мужчина избивает супругу.

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